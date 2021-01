Serie A: Inter affondata dagli ex, bene le romane e l’Atalanta

6 Gennaio 2021

I risultati della sedicesima giornata del campionato di Serie A.

Si ferma a 8 la serie di vittorie consecutive dell'Inter: i nerazzurri sono sconfitti dalla Sampdoria di Ranieri a Genova per 2-1 in una partita valida per la sedicesima giornata di Serie A. Ad affondare la squadra di Conte sono due ex, Candreva e Keita. Non bastano nella ripresa il gol di De Vrij e l'ingresso di Lukaku, risparmiato perché non in condizioni perfette: i meneghini perdono e restano secondi a -1 dal Milan in campo stasera contro la Juve.

Epifania positiva per le romane: la Roma vince agevolmente in trasferta contro il Crotone fanalino di coda, brilla il sostituto di Dzeko, Borja Mayoral. I giallorossi confermano il loro terzo posto a quota 33 punti. La Lazio regola per 2-1 in casa la Fiorentina: Prandelli perde Ribery per infortunio e ripiomba nella crisi, decidono il match Caicedo e Immobile.

L'Atalanta strapazza per 3-0 il Parma (Liverani verso l'esonero dopo il quarto ko di fila) e risale in zona Europa. Bene anche il Sassuolo, che si impone per 2-1 in casa contro il Genoa: neroverdi quarti.

Nelle altre partite, il Bologna impatta per 2-2 contro l'Udinese, termina in parità anche il match tra Torino e Verona.

Serie A, i risultati delle partite del pomeriggio

Atalanta-Parma 3-0

15' Muriel (A), 49' Zapata (A), 61' Gosens (A)

Bologna-Udinese 2-2

19' Tomiyasu (B), 34' Pereyra (U), 40' Svanberg (B), 92' Arslan (U)

Crotone-Roma 1-3

8' Mayoral (R), 29' Mayoral (R), 35' rig. Mkhitaryan (R), 71' Golemic (C)

Lazio-Fiorentina 2-1

6' Caicedo (L), 76' Immobile (L), rig. Vlahovic (F)

Sampdoria-Inter 2-1

23' rig. Candreva (S), 38' Keita (S), 65' De Vrij (I)

Sassuolo-Genoa 2-1

52' Boga (S), 64' Shomurodov (G), 83' Raspadori (S)

Torino-Verona 1-1

67' Dimarco (V), 84' Bremer (T)