Serie A, i giocatori squalificati

4 Gennaio 2021

Il Giudice sportivo di Serie A ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo la quindicesima giornata di campionato. Si fermano per un turno 8 giocatori, tra questi il centrocampista del Milan Sandro Tonali, che salterà il big match di mercoledì contro la Juventus.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CHABOT Julian (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LYKOGIANNIS Charalampos (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TONALI Sandro (Milan): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DOMINGUEZ Nicolas Martin (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

EKDAL Albin (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ESTEVEZ ALVAREZ Nahuel (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROMERO Cristian (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).