Serie A, gli squalificati dopo la 17esima giornata

12 Gennaio 2021

Il giudice sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari.

Il giudice sportivo di Serie A ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo la diciassettesima giornata di campionato. Sette i giocatori squalificati, tutti per una giornata.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AZEVEDO JUNIOR Hernani (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DA CONCEICAO LEAO Rafaelalexandre (Milan): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

DI LORENZO Giovanni (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

JANKTO Jakub (Sampdoria): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

RECA Arkadiusz (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).