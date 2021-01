Schiattarella positivo al Covid-19

14 Gennaio 2021

L'atleta non ha avuto contatti con il resto del gruppo squadra dal 10 gennaio.

Pasquale Schiattarella ha contratto il Covid-19 e dovrà dunque rimanere in isolamento.

"Il Benevento Calcio Srl comunica che in data odierna l'atleta Pasquale Schiattarella è risultato positivo al Virus Sars Covid 19, dopo la negatività riscontrata nelle giornate del 9, 11, 12 e 13 gennaio scorso. La Società comunica, inoltre, attraverso il proprio Staff Medico, che l'atleta non ha avuto contatti con il resto del gruppo squadra dal 10 gennaio e che a scopo precauzionale era già stato posto in isolamento presso il proprio domicilio dal pomeriggio dell’11. Tutti gli altri elementi del gruppo squadra, attualmente negativi, sono in isolamento con metodica domicilio-lavoro" si legge nella nota del club sannita.

Domenica il Benevento gioca sul campo del Crotone.