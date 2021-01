Sampdoria, subito Torregrossa: 2-1 in rimonta sull’Udinese

16 Gennaio 2021

La Sampdoria torna a vincere e si ripresenta nella metà sinistra della classifica di Serie A. Contro l'Udinese finisce 2-1 in rimonta a Marassi, con il neoacquisto Ernesto Torregrossa subito decisivo.

I doriani puntavano forte sul centravanti ex Brescia, che però mister Claudio Ranieri alla vigilia aveva definito ancora in ritardo sul fronte della preparazione. La garanzia era che il giocatore entrasse in campo a partita in corso, e la fiducia del tecnico testaccino è stata ricambiata nel migliore dei modi. Sono infatti bastati meno di 20 minuti a Torregrossa per risolvere con un colpo di testa all'81' una sfida che si stava avviando al pareggio, nonostante l'inizio favorevole ai friulani.

Udinese infatti volitiva in quel di Genova, con Audero decisivo su Lasagna e Mandragora, mentre solo la traversa aveva negato il vantaggio a De Paul. Proprio l'argentino aveva sbloccato il risultato al 55', al termine di un'azione insistita e caparbia. Al 67' il rigore, trasformato da Candreva divenuto specialista dagli undici metri da quando veste la maglia doriana. Quindi la firma di Torregrossa, per una Sampdoria sempre più tranquilla in classifica. Solo a +3 dalla zona retrocessione, invece, l'Udinese di Luca Gotti.