Sambenedettese e Colantuono si separano

11 Gennaio 2021

Tre mesi fa il romano stato chiamato dal club marchigiano come direttore dell’area tecnica e organizzativa.

E’ terminata l’esperienza di Stefano Colantuono alla Sambenedettese. Tre mesi fa il romano stato chiamato dal club marchigiano come direttore dell’area tecnica e organizzativa, aveva firmato un contratto pluriennale ma evidentemente qualcosa è andato storto.

Lascia i rossoblù anche Pietro Fusco, come reso noto attraverso un comunicato diramato nella mattinata di lunedì.

Nell’ultimo turno del campionato di serie C, girone B, la Sambenedettese – da fine ottobre allenata da Mauro Zironelli – ha vinto in trasferta sul campo della Feralpisalò per 2-1.