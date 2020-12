Roma, Zaniolo svela futuro e data rientro

29 Dicembre 2020

Zaniolo ama la Roma e pensa agli Europei

In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Zaniolo ha parlato del suo rientro in campo: "Non ho fretta, sto lavorando bene. Quando torno? Più o meno ad aprile. Al massimo. In tempo per gli Europei".

Il fantasista parla anche del suo futuro: "A Roma sto benissimo, sono in una grande squadra, in una società importante. Sto benissimo, sono amato dai tifosi e io amo loro, la società mi sostiene e non penso a cambiare aria. Non ci sarebbe motivo".