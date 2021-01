Roma, segnalati due positivi. Anche El Shaarawy col Covid

23 Gennaio 2021

Ancora problemi a Trigoria: i due tesserati positivi non sono calciatori.

La Roma ha segnalato due casi di positività nello staff tecnico dopo il consueto giro di tamponi poche ore prima del match di campionato contro lo Spezia.

I due tesserati, che non sono calciatori, sono stati posti in isolamento e la squadra è entrata in bolla a Trigoria in attesa dei risultati dei tamponi effettuati sabato mattina. La partita con i liguri non è a rischio.

Intanto slitta l'affare El Shaarawy: il calciatore, rientrato venerdì in Italia da Dubai dopo la rescissione con lo Shanghai, è risultato positivo al Covid. Le visite mediche e la firma sono quindi slittate a dopo la negativizzazione dell'attaccante.