Roma, Lorenzo Pellegrini si sfoga contro i tifosi

7 Dicembre 2020

Il centrocampista giallorosso poi si scusa per lo sfogo social.

Forte malumore in casa Roma dopo il deludente pareggio dei giallorossi contro il Sassuolo. Il centrocampista Lorenzo Pellegrini si è scagliato contro i tifosi che lo hanno criticato sul suo profilo Instagram: "Voi continuate a parlare ed insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia… falliti! Forza Roma, forza questo grande gruppo".

Il giocatore dopo qualche ora si è scusato per le parole usate: "Ho sbagliato ad usare la parola ‘falliti’, ma non era per chi critica sportivamente visto che ovviamente ognuno è libero di farlo…ma per chi insulta! Ricordatevi che siamo uomini prima che calciatori".

La Roma è attualmente sesta in classifica a 18 punti, a -8 dal Milan capolista.