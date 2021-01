Roma, Fonseca stronca tutto: “Erano gol da non prendere”

15 Gennaio 2021

Paulo Fonseca stronca la sua Roma, dopo il 3-0 subito dalla Lazio nel derby. E ai microfoni di 'Sky Sport' non si nasconde: "Nel primo tempo abbiamo preso due gol che non dovevamo prendere".

"Abbiamo subito la prima e la seconda rete su azioni che non erano pericolose – sottolinea il tecnico giallorosso -. In campo eravamo entrati anche bene, ma se sbagli contro una squadra come la Lazio poi è difficile recuperare. Noi non abbiamo avuto la capacità di attaccare bene, mentre loro si sono chiusi nel modo giusto".

Fonseca nega infine che la sua Roma sia semplicemente scesa in campo senza coraggio: "Onestamente no. Il primo tempo è stato decisivo, poi loro si sono chiusi e noi non siamo riusciti a trovare la profondità".