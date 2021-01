Roma, altra tegola su Nicolò Zaniolo: positivo al Covid

18 Gennaio 2021

Il centrocampista della Roma costretto a frenare la sua riabilitazione.

Nicolò Zaniolo è risultato positivo al Coronavirus. Il centrocampista della Roma, che sta lavorando per tornare in condizione dopo il lungo stop causa infortunio, ha annunciato la sua positività tramite i suoi profili social.

"Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa".

E' un altro brutto colpo per il giocatore giallorosso: la riabilitazione al ginocchio sinistro dovrà essere ora svolta a casa per alcuni giorni, sperando di non rallentare troppo il programma di recupero.