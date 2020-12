Rimonta Milan: Liverani spiega il suo più grande dispiacere

13 Dicembre 2020

Il Parma fa 2-2 a San Siro contro il Milan, ma il sentimento dominante è inevitabilmente quello del rimpianto. Non lo nasconde Fabio Liverani, che ai microfoni di 'Sky Sport' parla chiaro.

"L'analisi è ampia. Siamo partiti bene e abbiamo segnato, poi il Milan ha colpito tre pali e obiettivamente avrebbe meritato il pari. Dopo il 2-1, però, non abbiamo subito più nulla", evidenzia il tecnico dei ducali.

Liverani: "Il Parma non ha concesso nulla al Milan dopo il 2-1"

"Il più grosso dispiacere nasce dal fatto che dopo il 2-1 siamo stati ordinati e non abbiamo concesso niente al Milan. Abbiamo preso gol in superiorità numerica, ma stiamo ancora lavorando perché i nuovi crescano insieme ai giocatori più esperti. Poi è chiaro, dopo tre mesi di lavoro la perfezione non è fattibile. E la forza del Milan non è in discussione", aggiunge Liverani.