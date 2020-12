19 Dicembre 2020

Il bomber ha chiuso la pratica dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, su assist di Ekdal.

Fabio Quagliarella festeggia alla sua maniera: segnando. Crotone steso grazie anche al gol del bomber, alla presenza numero 200 in serie A con la Sampdoria, squadra con la quale in campionato ha già fatto centro per 90 volte.

Contro i pitagorici il tecnico dei blucerchiati Claudio Ranieri lo ha mandato in campo al quarto d’ora della ripresa, sul 2-1, frutto delle reti di Damsgaard e Jankto per i padroni di casa e per quella di Simy, su rigore, per gli ospiti. Il bomber ha chiuso la pratica dopo pochi minuti, su assist di Ekdal. Sampdoria-Crotone 3-1.