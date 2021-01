Pronostici Serie A 20/21 di Invictus – 17 giornata

9 Gennaio 2021

Anche per questa giornata di campionato ti abbiamo preparato le previsioni dell’intelligenza artificiale di Invictus, l’unica piattaforma in Italia a sfruttare la tecnologia per farti vincere le schedine e sfruttare le scommesse sportive come un vero e proprio sistema di investimenti.

Prima di iniziare l’analisi per le nostre previsioni ti ricordiamo che l’iscrizione ad Invictus è totalmente gratuita e ti consente di sfruttare da subito alcune funzionalità estremamente utili come il comparatore di quote per scegliere il bookmaker migliore e le dropping odds, che ti permettono di osservare l’andamento delle quote e quindi di prevedere in anticipo rispetto agli altri scommettitori l’esito degli eventi sportivi.

Di seguito andremo ad elaborare i pronostici Serie A per farti andare in cassa con la nona giornata del campionato italiano, senza dubbio quello che amiamo di più.

Prima di proseguire, però, devi sapere che puoi scaricare l’app di Invictus per avere tutti i pronostici migliori sempre a portata di mano. Inoltre, c’è anche il canale Telegram del raddoppio in cui tutti i giorni hai a disposizione una previsione gratuita per raddoppiare il tuo budget.

Pronostici Serie A: Genoa – Bologna

Difficile prevedere il vincitore in una gara particolarmente imprevedibile a causa dell’andamento incostante e poco positivo delle protagoniste in campo. Proprio per questo motivo preferiamo concentrarci sulle reti per andare in cassa con un minor rischio. Possiamo infatti osservare come entrambe le squadre abbiano registrato Goal in quattro degli ultimi cinque incontri.

Ci aspettiamo dunque un gol da entrambe, in un incontro che potrebbe anche vedere più di due reti al termine, tuttavia consigliamo questa quota solo a chi vuole rischiare maggiormente.

Le quote che ti consiglia Invictus per andare in cassa con questo incontro sono dunque Goal e Over 2,5.

Pronostici Serie A: Parma – Lazio

Momento totalmente negativo per il Parma, che ha iniziato l’anno nuovo con due sconfitte consecutive, portando a quattro la serie di insuccessi consecutivi in campionato. I padroni di casa faticheranno dunque a conquistare i tre punti contro una squadra superiore sulla carta, considerando anche che i crociati hanno subito ben 12 gol nelle ultime quattro. La Lazio, tuttavia, sembra non riuscire a dare continuità alle proprie vittorie e subisce gol con troppa facilità.

Ti suggeriamo dunque di puntare sui biancocelesti, ma coprendoti con una doppia chance se non vuoi rischiare troppo, mentre puoi anche puntare sul Goal, ma solo se vuoi vincere di più, poiché i padroni di casa hanno serie difficoltà anche in attacco.

La previsione di Invictus per questa partita è dunque quella di puntare sull’X2 e sul Goal.

Pronostici Serie A: Juventus – Sassuolo

La Juventus arriva dopo la convincente vittoria sul Milan, ennesimo risultato con cui ha dimostrato di aver ritrovato la propria forma migliore, sicuramente quella necessaria per la corsa allo scudetto. Attenzione però al Sassuolo che dista solamente un punto ed ha già saputo mettere i bastoni tra le ruote alle più grandi. Oltre ai punti le due squadre condividono anche un dato interessante relativo alle reti: in quattro delle ultime cinque giornate hanno fatto registrare Over 2,5.

Ci aspettiamo quindi una partita con più di due reti in cui i padroni di casa sono però i favoriti per la vittoria.

I nostri consigli per andare in cassa sono quindi Over 2,5 e 1.

La schedina per la Serie A di Invictus

Ricapitoliamo dunque i pronostici di Invictus per andare in cassa con la quarta giornata di Champions. Ecco di seguito la schedina sulla Champions League pronta da giocare:

Genoa – Bologna: Goal

Parma – Lazio: X2

Juventus – Sassuolo: Over 2,5

Nel complesso non avrai una quota particolarmente alta, tuttavia devi sapere che proprio questo è uno dei metodi preferiti dalla community degli scommettitori di Invictus, ovvero scommettere costantemente in modo tale da ottenere una vincita continua e quindi utilizzare le scommesse come un’altra fonte di guadagno.