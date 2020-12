Prandelli vuole una punta da 20 gol

26 Dicembre 2020

Il tecnico della Fiorentina è chiaro in un'intervista: "Stiamo valutando alcune situazioni".

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato di mercato ai microfoni del Tgr Rai Toscana. L'obiettivo dell'allenatore dei viola è rinforzare l'attacco. Non basta Vlahovic e Kouame e Cutrone sono entrambi dati in partenza. "A gennaio è sempre molto complicato trovare una punta che possa farti 20 gol. Ma la società sta valutando alcune situazioni assieme a me, quindi dobbiamo solo aspettare e vedere".

I viola hanno passato un Natale più sereno grazie alla vittoria contro la Juventus, ma la corsa per la salvezza è ancora lunga: "Il mio pensiero è rivolto alla mia squadra e soprattutto ai miei tifosi: meriterebbero tutti tante cose migliori ma so bene che quando siamo in difficoltà non ci lasciano mai soli".