Pippo Inzaghi abbatte Rolando Maran e lo soccorre

20 Dicembre 2020

Appesa a un filo la permanenza di Rolando Maran sulla panchina del Genoa.

"Mi auguro sia in panchina contro lo Spezia. Ho passato anche io dei momenti difficili e so cosa si prova in questi momenti. Il Genoa ha una buona squadra e un allenatore capace". Pippo Inzaghi, dopo che il suo Benevento ha steso il Genoa di Rolando Maran, prova a soccorrere il collega. Ma la situazione è tutt’altro che rosea per il trentino.

L’ennesimo ritorno di Davide Ballardini sulla panchina del Grifone, infatti, sembra imminente: prossime ore decisive, ma il romagnolo è pronto per tornare in pista e, salvo ripensamenti improvvisi di Preziosi, sarà lui al timone rossoblù già nel derby ligure.