Pierluigi Collina miglior arbitro della storia, tifosi Juve indignati

16 Dicembre 2020

Malcontento diffuso nel mondo bianconero per il premio all'ex fischietto bolognese: molti rievocano il diluvio di Perugia.

La nomina di Pierluigi Collina a miglior arbitro della storia ha scatenato un polverone sul web. L'ex fischietto bolognese è stato premiato da France Football e compare al primo posto di questa speciale classifica, che lo vede sul podio con l'inglese Ken Aston e il francese Michel Vautrot. Collina ha diretto 467 partite in carriera, ed è stato il miglior arbitro al mondo per l'IFFHS tra 1998 e 2005.

Un riconoscimento che non è piaciuto a moltissimi tifosi della Juventus: la foto più gettonata in rete è quella storica di Collina sotto l'ombrello durante il diluvio di Perugia, l'anno dello scudetto della Lazio conquistato in extremis.

"Tifoso laziale che ha fatto carriera solo perché ha arbitrato sempre contro le forti", "Sul premio a Collina come miglior arbitro della storia ho solo un appunto da fare …. andava consegnato e ritirato a Perugia , il suo capolavoro più grande", "Nella pioggia ci sguazzava una meraviglia", "Ma non è meglio Rosetti?", "I francesi bevono troppo", è il tenore ironico dei commenti, anche se non mancano quelli di parte avversa: "Solo una tifoseria non abituata agli arbitri imparziali, può essere contraria a questa notizia…".