Pezzella infortunato: le parole di Prandelli

10 Gennaio 2021

Il difensore della Fiorentina si è fatto male durante la partita contro il Cagliari.

La nota stonata della domenica della Fiorentina è l'infortunio di German Pezzella, sostituito durante la partita contro il Cagliari per un problema muscolare. Queste le parole di Cesare Prandelli: " Ha avuto un problema al flessore, andrà valutato tra 24 ore per capire l'entità del problema".

Sulla prova di Callejon: "Sono felice per lui: deve trovare un ruolo ben definito, nella sua zona ha creato molte opportunità oggi".

"Quando vinci in momenti come questi va tutto bene perché la vittoria ci porta fiducia e consapevolezza. Le partite come queste sono combattute e la squadra ha risposto molto bene, anche se non abbiamo creato molte opportunità va bene così: abbiamo trovato un Cagliari molto ordinato".