Parma, niente svolta. Vince la Lazio

10 Gennaio 2021

Almeno per il momento non è arrivata la svolta in casa del Parma: c’è stato il cambio di allenatore, con il ritorno di Roberto D’Aversa sulla panchina occupata fino a qualche giorno fa da Fabio Liverani, ma è arrivata un’altra sconfitta interna, l’ennesima di una stagione travagliata.

Al Tardini la Lazio si è imposta per 2-0. Entrambe nella ripresa le reti realizzate dalla squadra di Simone Inzaghi. La prima l’ha messa a segno Luis Alberto, con una conclusione che non ha lasciato scampo a Sepe; la seconda Felipe Caicedo, imbeccato da Milinkovic-Savic a pochi passi dalla porta. Poi I biancocelesti sono andati più vicini alla terza rete di quanto i ducali non lo siano stati a quella dell’1-2.