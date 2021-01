Pari del Chievo a Vicenza, Aglietti: “Ci sta stretto”

19 Gennaio 2021

E' finito in parità, 1-1, il recupero dell'ottava giornata di Serie B tra Vicenza e Chievo. Al Menti il clivense Margiotta al 73' ha risposto alla rete nel primo tempo dei padroni di casa, firmata da Gori.

Così il tecnico dei gialloblu Alfredo Aglietti nel dopo partita: "Nel primo tempo non siamo riusciti a giocare in maniera fluida, abbiamo sbagliato tanto e loro erano tutti sotto la linea della palla. Questo gol alla fine del primo tempo ci poteva anche mettere più in difficoltà, perché prendi gol alla fine in una partita equilibrata, invece credo che nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Abbiamo fatto un gran secondo tempo e li abbiamo messi lì. Il pareggio forse ci sta un po’ stretto ma lo dobbiamo accettare".

"Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra che ha provato fino alla fine a conquistare i tre punti. I cambi oggi sono stati decisivi, sono entrati tutti bene. So che posso contare su tutti questi ragazzi. Ci sono tantissime partite in questo periodo, nessuno si deve sentire escluso se una volta sta fuori”

In classifica il Chievo è settimo a 28 punti, Vicenza dodicesimo.