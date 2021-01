Osimhen: “Mi spiace per quanto è accaduto”

3 Gennaio 2021

Victor Osimhen si è scusata tramite Instagram

Arrivano via Instagram le scuse di Victor Osimhen.

L'attaccante del Napoli, risultato positivo al Covid-19 al rientro dalle vacanze in Nigeria, si è assunto le sue responsabilità dopo quanto accaduto soprattutto alla sua festa di compleanno. Le foto scattate l'hanno immortalato senza mascherina e in una chiara situazione di assembramento.

"Mi dispiace per quanto è accaduto. Ho sbagliato ad andare in Nigeria in questo momento, anche se lì ho tanti affetti a cominciare dai miei fratelli. Ho sbagliato a partecipare alla festa a sorpresa non capendo la gravità di quello che stavo facendo. Chiedo scusa alla società, al mister, alla squadra e ai tifosi", ha scritto l'ex Lille.