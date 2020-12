Nenad Tomovic non dimentica il passato

9 Dicembre 2020

"Per me la formazione più forte adesso è il Lecce" ha detto Tomovic.

Ai microfoni di Tuttob.com il difensore della Spal Nenad Tomovic ha espresso il proprio pensiero su quali squadre possono ambire alla promozione così come gli estensi.

“Sono diverse le squadre che giocano bene, penso a Empoli, Frosinone o Brescia, ma per me la formazione più forte adesso è il Lecce, è una concorrente molto temibile in questo momento. Il mio obiettivo è quello di tornare in Serie A con la Spal e poi rinnovare il contratto in scadenza” ha raccontato l’ex dei giallorossi ma anche del Genoa e della Fiorentina, tra le altre.