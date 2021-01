Neanche l’espulsione di Tonali ferma il Milan: Pioli sempre primo

3 Gennaio 2021

I rossoneri rintuzzano nuovamente l'assalto dell'Inter.

Il Milan respinge ancora una volta l'assalto dell'Inter: nel primo posticipo della quindicesima giornata di Serie A, la squadra di Stefano Pioli piega per 2-0 il Benevento, spezzando il tabù (i sanniti non erano mai stati battuti in precedenza dal Diavolo), e confermando il primo posto in classifica a +1 sui cugini nerazzurri.

Nonostante la maldestra espulsione di Tonali al 33' per fallo su Ionita (l'Azzurro è ancora lontano parente del centrocampista ammirato nelle stagioni passate), i meneghini passano al Vigorito grazie alle reti di Kessié al 15' su penalty assegnato per fallo di Tuia su Rebic, e di Leao, in gol con un gran pallonetto al 49'.

Al 60' i padroni di casa hanno la chance di tornare in partita grazie a un penalty guadagnato per fallo di Krunic su Caprari, ma proprio l'ex Samp spreca tirando fuori davanti a Donnarumma. Il Milan, che colpisce anche due pali nel finale, resta primo mentre il Benevento è decimo a 18 punti.