Napoli, salatissima la multa a Osimhen

3 Gennaio 2021

Super multa in arrivo per Osimhen. Si parla di 200mila euro

Il Napoli avrebbe deciso di usare la mano pesante nei riguardi di Osimhen, risultato positivo al Covid-19 dopo una festa di compleanno in cui l'attaccante non si è protetto adeguatamente (l'ex Lille si è giustificato dicendo che si trattava di una festa a sorpresa).

La multa in arrivo sarebbe salatissima, pari a ben 200mila euro (secondo la Gazzetta dello Sport), ovvero circa il 50% dello stipendio lordo mensile dell'attaccante fermo ormai da quasi due mesi. Periodo difficile per Osimhen (due gol in otto presenze totali in stagione).