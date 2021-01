Napoli, nuovo allarme Osimhen

12 Gennaio 2021

L’attaccante continua a sentire fastidi al braccio e alla mano destra.

Victor Osimhen è ancora in isolamento a causa del Covid-19 contratto in Nigeria: il test di lunedì ha dato esito positivo.

A preoccupare, però, sono anche il braccio destro e la mano destra: l’attaccante continua a sentire fastidi e rischia di prolungare la sua assenza per un altro mese, fino a febbraio.

Secondo quanto riferito dal ‘Mattino’, Osimhen potrebbe tornare in campo in occasione della partita di campionato contro il Genoa in programma il 7 febbraio al Ferraris. All’andata i partenopei vinsero 6-0.