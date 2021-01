Napoli, in arrivo la statua di Diego Armando Maradona

6 Gennaio 2021

Iniziative in corso nella città campana per ricordare Dieguito.

L'assessore alla cultura ed al turismo del Comune di Napoli, Eleonora de Majo, a Radio Punto Nuovo ha parlato delle iniziative che la città ha deciso di portare avanti dopo la scomparsa dell'idolo Diego Armando Maradona. "Ieri c'è stata l'occasione di istituire le iniziative che abbiamo deciso di mettere in campo subito dopo la scomparsa di Diego. Come assessorato allo sport ed alla cultura, stiamo lavorando su due punti in particolare: una mostra di celebrazione in onore di Diego, intitolata 'Sinfonia di felicita'' che aprirà appena possibile – DPCM permettendo – fino al 'Maggio dei Monumenti'. L'altra è l'apertura di una raccolta di proposte in merito alla statua che sara' messa al di fuori dello Stadio Diego Armando Maradona. Sceglieremo poi il progetto vincente con una commissione composta da esponenti del mondo della cultura e dello sport. La statua sara' finanziata da un crowdfunding affinché rispetti la proprietà collettiva, cioè del popolo napoletano".

"L'idea è quella di mettere anche la statua a Piazzale Tecchio con la volontà di intitolare la piazza a Maradona: sono cose in fase di valutazione. È fondamentale smuovere il popolo, una bella iniziativa per cambiare il nome della piazza sarebbe una raccolta firme. La delibera che apre il conto corrente della raccolta fondi, andrà in giunta a fine settimana: quindi a partire dall'inizio della settimana prossima, fino al mese e mezzo successivo, sarà possibile donare. Per quanto riguarda la statua, la raccolta di idee e' gia' aperta da un po' e terminerà il 4 febbraio, una bella cosa sarebbe quello di completare l'opera entro il 10 maggio. Murales di Jorit fuori al Maradona? Ne ha fatto uno bellissimo a San Giovanni a Teduccio, ma anche l'idea di farne uno sulla facciata del San Paolo sarebbe bellissimo. Ci sono tantissimi street artists, si potrebbero immaginare anche piu' murales. Sono convinta che, quando ripartirà il turismo, il tema Napoli e Diego, sara' molto forte: anche venire a vedere il nuovo stadio sarà una grande meta, per cui non possiamo farci trovare impreparati. Centro Paradiso? Non se n'è discusso".