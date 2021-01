Napoli: Gattuso nei guai, attacco da inventare

19 Gennaio 2021

Mertens e Petagna in dubbio per la sfida con la Juventus. Ci sarebbe Llorente

Mercoledì sera il Napoli, a Reggio Emilia, sfiderà la Juventus. In palio la Supercoppa. Per Gattuso, diversi problemi di formazioni, soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Assente Osimhen, in dubbio la presenza di altri due attaccanti.

Mertens e Petagna non sono al meglio e potrebbero dover dare foarfait. Ci sarebbe un certo Llorente pronto per scendere in campo. Lo spagnolo, al centro di tante voci di mercato, ha indossato la casacca della Juventus dal 2013 al 2015, vincendo due edizioni della Supercoppa.