Morgan De Sanctis se l’è vista brutta

6 Gennaio 2021

Gravissimo incidente stradale per Morgan De Sanctis, ricoverato in terapia intensiva

La Roma è in ansia per le condizioni di Morgan De Sanctis, ricoverato in terapia intensiva dopo un grave incidente stradale avvenuto stanotte su via Cristoforo Colombo.

Secondo quanto riporta il Messaggero, l'ex portiere giallorosso, ora direttore sportivo, è già stato sottoposto a intervento chirurgico all’ospedale Agostino Gemelli a seguito di un’emorragia all’addome. L'intervento è riuscito e Morgan De Sanctis si trova ora in terapia intensiva.

L'ex estremo difensore, ribaltatosi intorno a mezzanotte con la sua auto, ha riportato anche un trama cranico e la frattura di alcune costole. Non è comunque in pericolo di vita.