Monza, Mario Balotelli incanta i compagni in allenamento

26 Dicembre 2020

Nelle parole di Marco Fossati c'è lo stupore: "Per me è già pronto a giocare".

"Balotelli? Potrei dire che da quello che fa in allenamento è già pronto a giocare": in un'intervista a Sky, il centrocampista del Monza Marco Fossati aumenta l'acquolina in bocca dei tifosi in vista dell'esordio in campionato di SuperMario.

"Fa cose che io non ho mai visto in carriera. Poi sta al mister decidere quando sarà il momento per andare in campo, lui con il suo staff sanno gestire bene il nostro gruppo", ha spiegato Fossati. Balotelli si allena con il gruppo ma potrebbe saltare anche la prossima partita di campionato contro la Cremonese, in programma domenica, perché non ha ancora recuperato la sua condizione ottimale.

Da Fossati elogi anche a Kevin Prince Boateng, l'altro big dei brianzoli: "E' un giocatore eccezionale".