Monza a Lecce con Balotelli ma senza il più in forma

3 Gennaio 2021

Indisponibili Dany Mota per un problema all'adduttore e Paletta per un risentimento muscolare.

Al termine della rifinitura svolta a Monzello, il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha convocato 23 giocatori per la gara della 17esima giornata di Serie BKT in programma lunedì 4 gennaio alle ore 16 allo Stadio Via del Mare di Lecce contro i giallorossi di Eugenio Corini.

Di seguito la lista completa: Lamanna, Donati, Fossati, Bellusci, Boateng, Barberis, Gytkjaer, D'Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Maric, Colpani, Carlos Augusto, Sampirisi, Lepore, Balotelli, Marin, Pirola.

