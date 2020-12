Momenti di terrore per Mark Uth

13 Dicembre 2020

Uth è stato trasportato in ospedale per alcuni accertamenti. Ma il peggio è passato.

Momenti di panico ad Augsburg. Mark Uth, attaccante dello Schalke 04, ha perso conoscenza dopo uno scontro aereo con il difensore dei padroni di casa Felix Uduokhai: cadendo il calciatore ospite ha battuto di nuovo il capo sul terreno.

Lo staff medico dell’undici di Gelsenkirchen si è precipitato in campo per soccorrerlo assieme ai paramedici presenti ai bordi del campo: mentre la preoccupazione regnava sovrana fortunatamente il ragazzo ha reagito anche se naturalmente è stato trasportato in ospedale per alcuni accertamenti.