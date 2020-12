Mimmo Di Carlo: “Vinta da Vicenza”

19 Dicembre 2020

Il tecnico del Vicenza, Mimmo Di Carlo, celebra il successo ottenuto in pieno recupero contro l’Ascoli. “Era uno scontro diretto e sapevamo di dover mantenere concentrazione alta – dice -. Abbiamo insistito ed è arrivato il gol in “zona Padella”. Abbiamo vinto una partita da Vicenza e sono contento per i ragazzi”.

“Quando ci abbassiamo viene fuori qualche limite e c’è da lavorarci ma alleno un gruppo di ragazzi fantastici che non molla fino all’ultimo secondo e oggi siamo stati premiati“ aggiunge l’ex timoniere di Parma e Chievo tra le altre.