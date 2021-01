Milan, Pioli: “Problemi per Mandzukic e Tonali”

25 Gennaio 2021

Il tecnico rossonero parla alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l'Inter.

Il tecnico Stefano Pioli, alla vigilia della partita di Coppa Italia contro l'Inter, ha parlato delle condizioni dei giocatori, rivelando alcuni problemi per Sandro Tonali, Mario Mandzukic e non solo. "Hakan Calhanoglu non è ancora disponibile e abbiamo avuto un paio di problemi con Mandzukic, Kalulu e Tonali con la partita di sabato. Solamente domani mattina sapremo se saranno disponibili per la partita di domani sera".

Sul match con i nerazzurri: "È una partita unica, che siano 90 minuti o 120 è un’altra competizione e una partita unica. Una competizione alla quale sicuramente teniamo, poi però il campionato sarà un’altra storia. Il prossimo derby è fra un mese, con altre partite in mezzo importanti, quindi questa è solo una partita di Coppa Italia, un quarto di finale importante che cerchiamo di affrontare nel miglior modo possibile. È chiaro che ci sono avversari da affrontare, avversari pericolosi, la volontà però sarà sicuramente quella di tornare in campo con una prestazione positiva".

Il ko con l'Atalanta: "Non ho dormito perché ho rivisto la partita e perché credo che nel mio lavoro sia molto importante la comunicazione alla squadra il giorno dopo. Dormo poco dopo le partite, sia dopo quelle vinte che dopo quelle perse perché credo che saper dire le cose giuste alla squadra sia la cosa più importante. Abbiamo poco tempo e giochiamo tanto, la comunicazione quindi deve essere immediata. Ho fatto le mie valutazioni e il giorno dopo le ho riferite alla squadra".