Milan o Juventus? La favorita di Cassano per lo scudetto

7 Gennaio 2021

Antonio Cassano torna su Milan-Juventus, e lo fa in una diretta Twitch con gli amici ed ex colleghi Christian Vieri, Daniele Adani e Nicola Ventola. Qui promuove gli "antichi nemici" bianconeri, ma anche con il Diavolo usa parole decisamente positive.

'FantAntonio', che tra le altre maglie ha indossato nel corso della sua carriera anche quella rossonera (con cui ha vinto il suo unico scudetto), si è detto convinto che la grande favorita del campionato non sia cambiata: "Lo sai che sono sempre carico e aggressivo, ma non è che io sia un mago. Vado a vedere i giocatori che hanno una squadra e l'altra. La Juventus per me continua ad essere la più forte, l'ho già detto che avrebbe vinto la Juve. La Juve è la squadra da battere in assoluto. Però la partita di ieri mi ha dato conferma che il Milan, come dicevo la volta scorsa, è squadra".

Quindi l'importante giudizio sulle possibilità dei rossoneri: "Anche con mille difficoltà, sette assenze e Calabria a centrocampo, il Milan ha fatto una partita da squadra. Pioli ha detto che fino all'1-1 c'è stata partita e la sua è stata un'analisi perfetta. La Juve ha meritato di vincere la partita, però ora voglio vedere nelle prossime giornate la reazione del Milan".