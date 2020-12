Milan in ansia: le speranze di avere Ibrahimovic contro la Juventus

28 Dicembre 2020

Il Milan si prepara alla grande prova del nove: la sfida contro la Juventus, da affrontare quest'anno come capolista della Serie A. Alla quale rischia però di mancare il vero trascinatore dei rossoneri, Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese è fermo per infortunio da Napoli-Milan del 22 novembre e sembra pressoché scontata la sua assenza anche in occasione della sfida di domenica 3 contro il Benevento. Il vero obiettivo è però quello di poterlo avere nuovamente a disposizione in vista del 6 gennaio, giorno della grande sfida contro la Vecchia Signora.

La missione appare difficile ma non impossibile, per un Milan che intanto si prepara a riaccogliere altri importanti tasselli per le prime uscite del 2021. Chi si sta velocemente avvicinando a un ritorno in campo è infatti Kjaer, protagonista al centro della difesa del Diavolo e che già con il Benevento potrebbe esserci, al pari di Castillejo. Più difficile il rientro di Bennacer, che potrebbe però rivelarsi l'arma in più di Pioli proprio contro la Juventus. Al pari, nelle speranze rossonere, di Ibrahimovic.