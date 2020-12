Milan, il regalo di Natale lo fa Theo Hernandez

23 Dicembre 2020

A una generosa Lazio non basta la rimonta dal 2-0 al 2-2: Theo Hernandez realizza nel recupero la rete che mantiene i rossoneri in testa.

Il Milan vince 3-2 contro la Lazio nella 14a giornata di Serie A e conserva la testa della classifica messa a rischio dalla rimonta dei biancocelesti, capaci di rimontare da 0-2 a 2-2 prima di capitolare nel finale.

Ai rossoneri, per vivere una serata tranquilla, non basta una partenza sprint, con due reti in meno di 20 minuti: il vantaggio arriva al 10', quando Rebic sigla il vantaggio di testa, sfruttando una difesa piazzata male. Il raddoppio arriva al 17': l'arbitro Di Bello concede un rigore per mani di Patric in area, Calhanoglu trasforma dagli undici metri.

I biancocelesti hanno però il merito di non uscire dalla partita e la riaprono al 28': rigore per fallo di Kalulu su Correa, Donnarumma nega la gioia del gol dal dischettoad Immobile, ma Luis Alberto segna di testa sulla respinta. Il pareggio arriva al 59': stavolta il portiere rossonero non riesce ad impedire ad Immobile di andare a segno con un gran sinistro al volo su lancio preciso di Milinkovic-Savic.

Nel finale Ante Rebic ha a disposizione due clamorose occasioni per riportare avanti i rossoneri, ma prima Reina e poi la scarsa freddezza del croato salvano i biancocelesti. Al 92', però, arriva l'insperata rete della vittoria: a firmarla, di testa, è Theo Hernandez, che svetta su tutti sul cross di Calhanoglu, regalando così un Natale in testa alla squadra rossonera.