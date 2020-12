Milan e Inter si impongono 2-1

20 Dicembre 2020

I rossoneri rimangono in testa alla classifica andando a vincere in casa del Sassuolo.

Milan e Inter non falliscono l'appuntamento con i 3 punti di domenica. I rossoneri rimangono in testa alla classifica andando a vincere in casa del Sassuolo, i nerazzurri seguono a un punto: piegato lo Spezia al Meazza.

Quattro le partite giocate alle 15. Sassuolo-Milan finisce 1-2, con gli ospiti che vincono grazie alle reti nel primo tempo di Leao (a segno dopo neanche sette secondi) e di Saelemaekers. Berardi accorcia a un minuto dal 90’ su punizione. L’Inter batte lo Spezia 2-1, con i gol nella ripresa di Hakimi e di Lukaku, su rigore. In pieno recupero accorcia Piccoli. Cagliari e Udinese chiudono sull’1-1, con Lasagna che nella ripresa ha risposto al gol del vantaggio siglato nel primo tempo da Lykogiannis su punizione. A Benevento, infine, i sanniti stendono il Genoa conquistando 3 punti d’oro: 2-0 con gol di Insigne e Sau su rigore.