Mauro Icardi rientra con il botto

9 Gennaio 2021

Gol e assist per il rientrante Mauro Icardi.

A Parigi c’era grande attesa per vedere all’opera Mauricio Pochettino, chiamato al posto di Thomas Tuchel, ma il rientro in campo dopo una lunga assenza di Mauro Icardi, portato inizialmente in panchina con il Brest, ha dato un tocco in più al successo ottenuto ai danni della compagine bretone.

Il tecnico argentino ha schierato il connazionale dopo un’ora di gioco (l’ex interista ha preso il posto di Kean, che aveva aperto le marcature) ed è stato ripagato dalla rete del 2-0 di Maurito e da un assist dello stesso bomber a Sarabia, che all’83’ ha posto la parola fine all’incontro.