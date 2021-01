Mauro Icardi fa infuriare di nuovo i tifosi dell’Inter

20 Gennaio 2021

L’attaccante argentino nella bufera dopo la presentazione del suo nuovo logo.

Mauro Icardi ancora nel mirino dei tifosi dell’Inter. L’attaccante argentino ha presentato sul suo profilo Instagram il suo nuovo logo, un simbolo formato dalle proprie iniziali intrecciate, una “M” e una “I” maiuscole. La sua decisione ha però scatenato diversi supporters nerazzurri, che hanno considerato l’iniziativa una provocazione in vista del lancio del nuovo logo dell’Inter, previsto il 9 marzo.

Suning ha fatto sapere che la campagna marketing si chiamerà “Inter Milano”: le iniziali sono le stesse e anche la grafica sembra molto simile a quella scelta da Icardi.

I tifosi, già con il dente avvelenato dopo l’addio burrascoso di due anni fa, hanno pensato ad uno sgarbo e non sono mancati gli insulti da parte dei leoni da tastiera nei confronti dell’ex capitano, che tra l’altro non ha escluso un ritorno in Italia in futuro.