Massimiliano Cappioli risente aria di derby

14 Gennaio 2021

Massimiliano Cappioli, centrocampista della Roma di metà anni 90', è intervenuto ai microfoni di ReteSport alla vigilia del derby Lazio-Roma. "E’ un peccato che non ci sia il pubblico nel derby, ma la partita sarà avvertita comunque come una gara speciale dai giocatori – ha detto -. La Roma la giocherà per vincere, perché la squadra di Fonseca ha sempre un atteggiamento propositivo. Sarà una gara difficile: chi affronta il derby per strafare sbaglia. La Lazio è un avversario complicato da affrontare, ultimamente sta migliorando rispetto ad inizio stagione. Contro l’Inter ho visto un ottimo Pau Lopez, speriamo si sia messo alle spalle l’errore nel derby dello scorso anno. La Roma ha una grande rosa, Villar mi ha sorpreso".

Poi un ricordo in chiave amarcord anche della vittoria per 3-0 nel novembre del 94', quando la Roma travolse la Lazio di Zeman: "Fu una giornata incredibile, mister Mazzone ci martellò per tutta la settimana, voleva il fuoco e noi lo accontentammo. Entrammo in campo carichi a cannone: asfaltammo la Lazio dal primo all’ultimo minuto. Ricordo una spinta incredibile della Sud. Emozioni uniche".