Marten De Roon ridicolizza Zlatan Ibrahimovic

25 Gennaio 2021

Milan-Atalanta prosegue sui social

Ha fatto il giro del web il botta e risposta andato in scena durante la partita di sabato, vinta 3-0 dalla Dea. Duvan Zapata aveva punzecchiato Zlatan Ibrahimovic (“Non potere chiudere una partita senza rigori”), con lo svedese che gli aveva subito risposto a tono: "Ma di cosa parli? Ho fatto più goal io che partite tu in carriera".

A gettare benzina sul fuoco lunedì ci ha pensato Marten De Roon, che ha postato su Twitter un video in cui sono montati in seguenza prima la battuta di Ibra e poi i tre gol segnati dall'Atalanta a San Siro. "Posta il video e nasconditi” ha scritto il centrocampista dell’Atalanta, consapevole dei rischi che si corrono a prendere in giro lo svedese.