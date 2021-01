Mario Balotelli va ko: le sue condizioni

4 Gennaio 2021

L'attaccante del Monza è stato costretto al forfait per la sfida contro il Lecce.

Mario Balotelli non è potuto scendere in campo per la partita di Serie B contro il Lecce, in programma lunedì pomeriggio: l'attaccante del Monza ha accusato un problema muscolare poco prima del match, durante gli esercizi di riscaldamento allo stadio Via del Mare. L'allenatore Cristian Brocchi al suo posto ha schierato titolare Gytkjaer.

Secondo le prime indiscrezioni, il giocatore ha avuto un risentimento al flessore, calciando ha sentito male alla coscia sinistra. Lo staff medico e l'allenatore hanno deciso di non rischiarlo per la partita.

Balotelli aveva segnato un gol lampo all'esordio con la maglia dei brianzoli, quattro giorni fa nel match contro la Salernitana.