Mario Balotelli, è un piccolo stiramento

5 Gennaio 2021

Mario Balotelli era stato costretto a saltare la sfida del Via del Mare con il Lecce per un problema nel riscaldamento.

L’attaccante del Monza Mario Balotelli, che ha saltato la sfida del Via del Mare con il Lecce per un problema nel riscaldamento, si è sottoposto a una risonanza, che ha evidenziato un piccolo stiramento ai flessori della coscia sinistra.

Per l'altro attaccante della formazione brianzola infortunato prima della trasferta in Salento, Dany Mota, si tratta invece di una leggera infiammazione all'adduttore destro.

I biancorossi usufruiranno di cinque giorni di riposo: la ripresa degli allenamenti è fissata per domenica pomeriggio a Monzello. Il campionato per il Monza ripartirà il 16 gennaio quando all'U-Power Stadium arriverà il Cosenza alle 14: gara che salterà Bellusci, squalificato per un turno dopo l'espulsione rimediata nel finale a Lecce.