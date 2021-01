Mario Balotelli salta la sfida con il passato

24 Gennaio 2021

Niente sfida con il passato per Mario Balotelli.

Al termine della rifinitura a Monzello, il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha convocato 22 giocatori per Brescia-Monza, gara valida per la 19esima giornata di Serie BKT, in programma lunedì 25 gennaio alle 21 allo stadio Rigamonti.

I chiamati sono Lamanna, Donati, Anastasio, Fossati, Bellusci, Boateng, Barberis, Gytkjaer, D'Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Maric, Colpani, Carlos Augusto, Sampirisi, Lepore, Mota Carvalho.

Indisponibile Mario Balotelli, che quindi non potrà sfidare la squadra nella quale ha giocato fino ad alcuni mesi fa: l’attaccante, che si è infortunato pochi minuti prima della gara di Lecce, ha proseguito il lavoro differenziato.

Contro le Rondinelle out anche Gabriel Paletta, alle prese con un problema muscolare, Pirola, per un affaticamento, e i due per ora ultimi arrivati in Brianza Ricci e Scozzarella.