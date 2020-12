Mario Balotelli è restato a Monza

18 Dicembre 2020

Dopo la rifinitura svolta a Monzello il tecnico del Monza, Cristian Brocchi, ha convocato 24 giocatori per la gara di Pescara che si giocherà sabato 19 dicembre alle 16 allo Stadio Adriatico. Indisponibili Paletta, alle prese col recupero dall'infortunio al retto femorale e l'attaccante danese Gytkjaer, per i postumi di una contusione al piede rimediata nel match contro la Virtus Entella. Anche Mario Balotelli non ci sarà: l'ultimo colpo di mercato del duo Galliani-Berlusconi sta proseguendo il suo programma di recupero per ritrovare la condizione.

Di seguito la lista completa: Lamanna, Donati, Rigoni, Fossati, Bellusci, Boateng, Barberis, D'Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Maric, Colpani, Carlos Augusto, Sampirisi, Lepore, Mota Carvalho, Marin, Pirola, Machin.

I biancorossi hanno vinto soltanto una sulle dodici gare disputate in Serie B in Abruzzo contro i Delfini: cinque le hanno pareggiate e sei perse. Nel 1979 le due squadre si sfidarono per lo spareggio per la serie A a Bologna: vinsero i biancazzurri per 2-0.