Mario Balotelli resta a casa con Boateng e Machin

26 Dicembre 2020

Monza a Cremona senza alcuni pezzi da novanta.

Mario Balotelli resta a casa con Kevin Prince Boateng e José Machin. Nessuno dei tre calciatori del Monza è disponibile per il derby dello Zini con la Cremonese di domenica: mentre SuperMario prosegue l’attività necessaria per tornare abile e arruolato i due trequartisti fermati da affaticamento muscolare, così come un Mario Sampirisi riscopertosi bomber contro l’Entella. Out anche Gabriel Paletta, che prosegue il suo recupero dall'infortunio al retto femorale.

I convocati da Cristian Brocchi sono Lamanna, Donati, Fossati, Bellusci, Barberis, Gytkjaer, D'Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Maric, Colpani, Carlos Augusto, Lepore, Mota Carvalho, Marin e Pirola.