Mario Balotelli questa volta non sale sul pullman

21 Dicembre 2020

Mario Balotelli prosegue il suo programma di allenamenti a Monzello.

Il tecnico del Monza, Cristian Brocchi, ha convocato ventiquattro calciatori in vista della delicata sfida di martedì all’U-Power Stadium con l’Ascoli dell’esperto Delio Rossi. I marchigiani sono reduci dalla sconfitta beffa di Vicenza, i brianzoli da quella di Pescara, dove hanno subito la terza rete in pieno recupero.

Brocchi non ha reclutato l'infortunato Paletta, Mario Balotelli che prosegue il suo programma di allenamenti a Monzello e Scaglia, squalificato per un turno dopo l'espulsione per doppia ammonizione rimediata sabato contro gli abruzzesi.

Balotelli, con un Boateng riscopertosi autista e con il capitano D’Errico, è stato protagonista del simpatico video natalizio di auguri prodotto dal Monza nei giorni scorsi. A differenza di quanto si è visto nel filmato, martedì SuperMario non salirà sul pullman, che sarà diretto allo stadio.

Convocati: Lamanna, Donati, Rigoni, Fossati, Bellusci, Boateng, Barberis, Gytkjaer, D'Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Maric, Colpani, Carlos Augusto, Sampirisi, Lepore, Mota Carvalho, Marin, Pirola e Machin.