Mario Balotelli può rientrare nel girone di ritorno

11 Gennaio 2021

L’attaccante dovrebbe tornare a disposizione di Brocchi in occasione della gara con la Spal.

L’inconveniente del Via del Mare di Lecce, uno stiramento nei minuti che hanno preceduto la partita tra i salentini e il Monza, costringerà Mario Balotelli ai box fino al girone di ritorno.

E’ da escludere la presenza dell’attaccante nella gara casalinga di venerdì tra i biancorossi e il Cosenza ed è decisamente a rischio la partecipazione di SuperMario a una partita alla quale tiene in maniera particolare: il derby di Brescia, contro la squadra della sua città e di cui ha portato i colori fino a qualche mese fa, in serie A. Un incontro in programma lunedì 25 gennaio allo stadio Rigamonti.

Balotelli dovrebbe tornare a disposizione del tecnico del Monza, Cristian Brocchi, in occasione del primo match del girone di ritorno, quello di Ferrara, contro la Spal, il 30 gennaio.