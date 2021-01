Mario Balotelli prosegue nel suo programma di recupero

19 Gennaio 2021

Lavoro differenziato anche per i due ultimi arrivati Ricci e Scozzarella.

Dopo due giorni di riposo, che hanno fatto seguito al deludente pareggio casalingo con il Cosenza, il Monza di Cristian Brocchi ha ripreso gli allenamenti a Monzello in vista del prossimo impegno: il derby in programma sul campo del Brescia lunedì 25 gennaio alle 21.

Alle 14.30 tutti in campo divisi in gruppi per corsa, lavoro aerobico, rondos e possessi palla. Poi spazio a mini partite a tema e alla partitella libera finale, vinta 3-1 dai rossi sui gialli con doppietta di Gytkjaer, a segno anche contro i Lupi della Sila, e reti di Marin e Frattesi.

Lavoro differenziato per i due ultimi arrivati Ricci e Scozzarella e per Mario Balotelli, che a oggi ha giocato una sola gara in biancorosso, andando subito in gol contro la Salernitana di Fabrizio Castori: i tre proseguono nei loro programmi di recupero dai rispettivi infortuni.