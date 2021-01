Mario Balotelli finisce nel mirino dei tifosi del Brescia

25 Gennaio 2021

Striscione dei tifosi del Brescia contro Mario Balotelli

Non si poteva non parlare di Mario Balotelli in occasione di Brescia-Monza.

Il grande ex ha saltato il Monday Night di serie B per infortunio ma è stato comunque beccato dai tifosi di casa, rimasti ovviamente fuori dallo stadio Rigamonti, a differenza di SuperMario, presente almeno in tribuna.

I sostenitori delle Rondinelle fuori dall'impianto hanno srotolato un lungo striscione con scritto: "Balotelli, sono altri i giocatori che hanno amato questa città. Per noi vali zero uomo senza dignità. Enculet".

I cinque gol segnati in 20 presenze la scorsa stagione non sono bastati ad evitare la retrocessione del Brescia e i tifosi non l'hanno dimenticato, così come come il discusso addio.